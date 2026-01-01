Спектакль Не все коту масленица

Кукольная интерпретация пьесы А.Н. Островского

Спектакль «Не всё коту Масленица» представляет собой увлекательную интерпретацию пьесы А. Н. Островского, исполненную в уникальном стиле театра кукол. В центре сюжета вопросы любви и борьбы за свои права, которые поднимает маленький человек. Сможет ли он «вырасти» и дать отпор Тирану-самодуру ради счастья?

Языковая атмосфера спектакля пронизана старорусской речью, которая с характерными словами и междометиями переносит зрителей в патриархальную Москву XIX века. Однако необычные, карикатурные персонажи с бледными лицами и большими глазами создают эффект хрупкого и странного мира насекомых, который привлекает внимание и заставляет задуматься.

Творческая команда

Режиссер-постановщик спектакля — Эльмира Куриленко, а художник-постановщик — Ангелина Балдаева. Музыкальное сопровождение к спектаклю создала композитор Юлия Пискунова. В составе актёров — студенты 4 курса специальности «Артист театра кукол», мастерской Э. Р. Куриленко, что добавляет молодости и свежести в интерпретацию классического произведения.

