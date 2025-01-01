Спектакль Мэри Поппинс

Семейный мюзикл о Мэри Поппинс

В Новосибирском музыкальном театре покажут спектакль, основанный на историях о Мэри Поппинс, написанных английской писательницей Памеллой Треверс. В центре сюжета — добропорядочное английское семейство Бэнкс, которому срочно нужна новая няня. Приход Мэри Поппинс меняет жизнь всей семьи, напоминая взрослым о важности детства и юных порывов. Этот мюзикл обязательно понравится всем, кто ценит музыкальные постановки и сказочные истории с глубоким смыслом.

Знакомьтесь — Мэри Поппинс!

Кто знает, что такое элегантность от «шпильки до булавки»? Конечно же, это она — самая известная сказочная няня! Мэри Поппинс покорила сердца зрителей с середины прошлого века. Она стала символом утонченности и доброты, находя общий язык даже с самыми чопорными британцами. Американская экранизация её приключений получила пять премий «Оскар», а в России героиня обрела всенародную любовь благодаря фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» с великолепной Натальей Андрейченко в главной роли и песнями Максима Дунаевского.

Приключения семьи Бэнкс

Семья Бэнкс с двумя детьми осталась без няни, и на помощь приходит Мэри Поппинс — молодая, решительная женщина с саквояжем и зонтиком. Ей суждено стать хранительницей тайн детей и не только их. В этом благопристойном английском городке взрослые, как оказалось, не всегда остаются серьезными.

Родители Майкла и Джейн увлечены своими делами: миссис Бэнкс вместе с Благотворительным комитетом отправляет африканским детям партию лыж, а мистер Бэнкс — бесконечно работает над несуществующим проектом, на который никто не выделит денег. Адмирал Бум управляет сухопутной подводной лодкой, а мисс Кларк не может насладиться игрушками для собак.

Возрождение детства

Мэри Поппинс открывает глаза взрослым на то, что действительно важно — на их детей. Она напоминает, что, становясь взрослыми, нельзя забывать о своих юных мечтах и желаниях. Оставайтесь немного детьми в душе, и тогда в вашей жизни произойдут настоящие чудеса!