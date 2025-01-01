Спектакль О чем молчат мужчины?

Литературный вечер «О чем молчат мужчины?» в Новосибирске

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на уникальный литературный вечер под названием «О чем молчат мужчины?». Это событие объединит писателя Александра Бессонова и известных артистов Новосибирских театров, которые прочитают оригинальные произведения.

Произведения и участники

На сцене театра прозвучат произведения таких авторов, как:

Камиль Кунгуров

Владимир Дербенцев

Евгений Осокин

Александр Бессонов

Александр Бессонов — известный мастер короткой прозы из Новосибирска. Его произведения, такие как «Чарли», «Добрее» и «Мадам», отмечены высоким уровнем художественного мастерства. Бессонов стал победителем фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Его трогательные и наполненные светлым юмором истории уже успели завоевать сердца множества читателей в социальных сетях.

Не пропустите!

Литературный вечер «О чем молчат мужчины?» обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра и литературы. Приходите, чтобы насладиться атмосферой искусства и узнать, о чем же на самом деле молчат мужчины!