О чем молчат мужчины?
Киноафиша О чем молчат мужчины?

Спектакль О чем молчат мужчины?

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Литературный вечер «О чем молчат мужчины?» в Новосибирске

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает на уникальный литературный вечер под названием «О чем молчат мужчины?». Это событие объединит писателя Александра Бессонова и известных артистов Новосибирских театров, которые прочитают оригинальные произведения.

Произведения и участники

На сцене театра прозвучат произведения таких авторов, как:

  • Камиль Кунгуров
  • Владимир Дербенцев
  • Евгений Осокин
  • Александр Бессонов

Александр Бессонов — известный мастер короткой прозы из Новосибирска. Его произведения, такие как «Чарли», «Добрее» и «Мадам», отмечены высоким уровнем художественного мастерства. Бессонов стал победителем фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Его трогательные и наполненные светлым юмором истории уже успели завоевать сердца множества читателей в социальных сетях.

Не пропустите!

Литературный вечер «О чем молчат мужчины?» обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра и литературы. Приходите, чтобы насладиться атмосферой искусства и узнать, о чем же на самом деле молчат мужчины!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 октября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
18:00 от 600 ₽

