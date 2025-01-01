Меню
Опасные связи
Киноафиша Опасные связи

Спектакль Опасные связи

Дегустация с антрактом
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 210 минут
Возраст 18+
О спектакле

Спектакль «Опасные связи» в Мастерской Петра Фоменко

Постановка «Опасные связи» по одноимённому произведению Шодерло де Лакло. Режиссёр Егор Перегудов погружает зрителей в интриги и соблазны среди французской аристократии XVIII века, поднимая важные вопросы о нравственности и границах дозволенного.

Сюжет и оформление

Спектакль рассказывает о сложных любовных отношениях, где под маской светской жизни скрываются глубокие моральные дилеммы. Полина Кутепова и Томас Моцкус исполняют главные роли, привнося в спектакль яркие индивидуальности своих персонажей.

Интересной особенностью постановки становится оформление банкета, где символика еды служит отражением любовных перепетий главных героев. Это добавляет в спектакль дополнительный слой значений и визуальных метафор.

Темы и идеи

Егор Перегудов отмечает: «Мы старались уходить от морализаторства. Для нас вопросы важнее ответов. Главный вопрос, который задаёт Шодерло, — что такое настоящее счастье?» Этот вопрос, столь актуальный в любые времена, ставит зрителей перед выбором: искать счастье в соответствии с общественными нормами или же в свободе от них.

Сквозной темой спектакля становится также обсуждение власти над судьбой другого человека. «Может ли человек распоряжаться судьбой другого?» — во многом это философский вопрос, который не оставит равнодушными зрителей, интересующихся психологическими драмами.

Для кого спектакль

«Опасные связи» привлечёт внимание тех, кто ценит сложные психологические драмы и театральные эксперименты. Будьте готовы к неожиданным поворотам и глубокому самосознанию персонажей, исследующих границы человеческих отношений.

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который заставит задуматься о вечных ценностях!

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Дарья Коныжева
Дарья Коныжева
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Александр Моровов
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Серафима Огарева

Январь
23 января пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 12000 ₽
26 января понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 12000 ₽

