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Киноафиша Тимоти Скотт - Музыкальный кот

Спектакль Тимоти Скотт - Музыкальный кот

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О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Тимоти Скотт - Музыкальный кот»

Приглашаем самых маленьких зрителей на увлекательный мюзикл в куклах «Тимоти Скотт - Музыкальный кот». Этот спектакль, основанный на книге Джулии Дональдсон, рассказывает о дружбе и любви к музыке, что делает его идеальным для семейного просмотра.

О спектакле

«Тимоти Скотт» — это уникальное сочетание различных жанров, которое воплощает в себе мечты и фантазии. Зрители смогут насладиться неповторимыми хитами в сопровождении живой музыки, исполненной талантливыми актерами. Каждый маленький зритель найдет здесь что-то интересное, а неожиданные сюрпризы сделают просмотр еще более увлекательным!

Команда создателей

  • Режиссер: Наталья Степаненко
  • Композитор: Андрей Степаненко
  • Автор русского текста: Марина Бородицкая
  • Художник: Наталия Мишина

Интересные факты

Оригинальные стихи песен были написаны специально для этого спектакля автором русского текста Мариной Бородицкой, что придает особую атмосферу и уникальность каждой композиции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения! Мы уверены, что ни один зритель не останется равнодушным к этому яркому и запоминающемуся шоу.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

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