Музыкальный спектакль «Тимоти Скотт - Музыкальный кот»

Приглашаем самых маленьких зрителей на увлекательный мюзикл в куклах «Тимоти Скотт - Музыкальный кот». Этот спектакль, основанный на книге Джулии Дональдсон, рассказывает о дружбе и любви к музыке, что делает его идеальным для семейного просмотра.

О спектакле

«Тимоти Скотт» — это уникальное сочетание различных жанров, которое воплощает в себе мечты и фантазии. Зрители смогут насладиться неповторимыми хитами в сопровождении живой музыки, исполненной талантливыми актерами. Каждый маленький зритель найдет здесь что-то интересное, а неожиданные сюрпризы сделают просмотр еще более увлекательным!

Команда создателей

Режиссер: Наталья Степаненко

Наталья Степаненко Композитор: Андрей Степаненко

Андрей Степаненко Автор русского текста: Марина Бородицкая

Марина Бородицкая Художник: Наталия Мишина

Интересные факты

Оригинальные стихи песен были написаны специально для этого спектакля автором русского текста Мариной Бородицкой, что придает особую атмосферу и уникальность каждой композиции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения! Мы уверены, что ни один зритель не останется равнодушным к этому яркому и запоминающемуся шоу.