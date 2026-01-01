Оповещения от Киноафиши
Казанова. Цветаева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Казанова. Цветаева

Спектакль Казанова. Цветаева

Постановка
Театр Гоголя 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Премьера спектакля о Марии Цветаевой и Джакомо Казанова в театре Гоголя

Театр Гоголя представляет новый спектакль, посвященный диалогу о любви между известной поэтессой Мариной Цветаевой и авантюристом Джакомо Казановой, который одновременно является персонажем ее пьес. Постановка основана на произведениях «Приключение» и «Феникс», а также на дневниках Цветаевой, написанных в 1918-1919 годах.

Картинка суровых времен

Спектакль переносит зрителей в непростые времена, когда Марина Цветаева вынуждена жить на чердаке с двумя детьми, потеряв опору — мужа и работу. В такие суровые дни она создает стихи о любви к Казанове, что контрастирует с ее сложной биографией. Этот уникальный подход позволяет раскрыть главную мысль спектакля: творчество может стать спасением и поддержкой в самые трудные моменты жизни.

Творческий процесс

Режиссер Эльдар Трамов говорит о важности опоры в тяжелые времена: «В непростые периоды истории человек нуждается в поддержке. Это может быть любовь к семье, преданность другому человеку или доброта. Кроме того, реализация себя через творчество позволяет создавать что-то значительное, несмотря на сложности вокруг. Наш спектакль о том, как творчество помогает человеку жить, созидать и сохранять веру в людей».

Команда постановки

Режиссёр-постановщик и автор сценической версии — Эльдар Трамов. Художник-постановщик — Мария Рогожина, композитор — Андрей Злобин, художник по свету — Денис Краснощеков. Данный спектакль обещает стать ярким событием театрального мира и будет интересен как поклонникам Цветаевой, так и всем любителям театра.

Режиссер
Эльдар Трамов
В ролях
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Любовь Константинова
Любовь Константинова
Мария Свирид
Мария Свирид
Янина Третьякова
Марьяна Эпинатьева

Купить билет на спектакль Казанова. Цветаева

Помощь с билетами
Март
Апрель
15 марта воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 2000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
16 апреля четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
28 апреля вторник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

