Спектакль Евгения Образцова

Творческий вечер Евгении Образцовой: жизнь на кончиках пальцев

Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра с 2012 года, Евгения Образцова приглашает вас на свой творческий вечер. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей балета, ведь участие в нем примут ее любимые партнеры и талантливые балерины, с которыми артистку связывают теплые личные и творческие отношения.

Программа вечера

В программе вечера — дуэты из классических балетов, включая знаковые номера в исполнении Евгении Образцовой и других известных артистов. Также зрителей ждут современные яркие номера и эксклюзивные премьеры.

Звезда мирового балета

Евгения Образцова — всемирно известная балерина, чье участие в спектаклях Большого театра неизменно привлекает полные залы. Ее появление на гала-концертах по всему миру делает честь любому мероприятию и приводит в восторг зрителей. Для любого артиста балета — большая честь выйти на сцену с ней в паре.

Биография

Евгения Образцова начала свой путь в балете в 2002 году, когда после выпуска из Академии русского балета имени Вагановой была принята в труппу Мариинского театра. Уже в первом сезоне она приняла участие в гастролях театра в Париже и исполнила главную женскую партию в Ромео и Джульетте, став первой юной артисткой, получившей такую возможность.

В 2005 году Евгения завоевала золотую медаль на Московском международном конкурсе артистов балета и хореографов имени Ю.Н. Григоровича. Этот успех открыл ей двери к персональным гастролям и сотрудничеству с известнейшими театрами мира, такими как Итальянский театр La Scala, Римский оперный театр, Лондонский королевский театр Ковент Гарден и многие другие.

Кинематографические работы

Кроме балетной карьеры, Евгения Образцова дебютировала в кино в 2005 году, сыграв роль балерины в фильме Седрика Клапиша Красотки (Les poupées russes). В 2019 году на XXX Российском кинофестивале Кинотавр состоялась премьера фильма Француз, где она исполнила главную женскую роль.