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Евгения Образцова
Билеты от 3000₽
Киноафиша Евгения Образцова

Спектакль Евгения Образцова

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Евгении Образцовой: жизнь на кончиках пальцев

Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра с 2012 года, Евгения Образцова приглашает вас на свой творческий вечер. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей балета, ведь участие в нем примут ее любимые партнеры и талантливые балерины, с которыми артистку связывают теплые личные и творческие отношения.

Программа вечера

В программе вечера — дуэты из классических балетов, включая знаковые номера в исполнении Евгении Образцовой и других известных артистов. Также зрителей ждут современные яркие номера и эксклюзивные премьеры.

Звезда мирового балета

Евгения Образцова — всемирно известная балерина, чье участие в спектаклях Большого театра неизменно привлекает полные залы. Ее появление на гала-концертах по всему миру делает честь любому мероприятию и приводит в восторг зрителей. Для любого артиста балета — большая честь выйти на сцену с ней в паре.

Биография

Евгения Образцова начала свой путь в балете в 2002 году, когда после выпуска из Академии русского балета имени Вагановой была принята в труппу Мариинского театра. Уже в первом сезоне она приняла участие в гастролях театра в Париже и исполнила главную женскую партию в Ромео и Джульетте, став первой юной артисткой, получившей такую возможность.

В 2005 году Евгения завоевала золотую медаль на Московском международном конкурсе артистов балета и хореографов имени Ю.Н. Григоровича. Этот успех открыл ей двери к персональным гастролям и сотрудничеству с известнейшими театрами мира, такими как Итальянский театр La Scala, Римский оперный театр, Лондонский королевский театр Ковент Гарден и многие другие.

Кинематографические работы

Кроме балетной карьеры, Евгения Образцова дебютировала в кино в 2005 году, сыграв роль балерины в фильме Седрика Клапиша Красотки (Les poupées russes). В 2019 году на XXX Российском кинофестивале Кинотавр состоялась премьера фильма Француз, где она исполнила главную женскую роль.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 3000 ₽

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