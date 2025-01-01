Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кентервильское привидение
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кентервильское привидение

Спектакль Кентервильское привидение

Повествовательный спектакль по рассказу Уайлда
Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мистическая комедия для детей и взрослых

Оскар Уайльд создал рассказ о том, как американская семья, поселившаяся в английском замке, смогла вывести из себя древнее привидение. Театр, взяв за основу это произведение, превращает его в спектакль, насыщенный чудесами, магическими трансформациями, игрой и озорством.

Интерактивная атмосфера
Зрители становятся участниками происходящего, гуляя по Кентервильскому замку и встречаясь с самим привидением. Родовые портреты оживают, а братья-близнецы создают комичные сцены, подражая то Элвису Пресли, то «битлам», изводя старого духа, который мечтает обрести покой.

Поиск покоя и искупление
Старое привидение мучает не только современность, но и его прошлое — оно некогда убило свою жену. Единственным светлым лучом надежды для духа становится маленькая Вирджиния, которая способна проявить к нему сострадание.

Режиссер
Алла Решетникова
В ролях
Андрей Мисилин
Владимир Балдов
Марина Бояринова
Николай Басканчин
Андрей Исаенков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение Кентервильское привидение

В ближайшие дни

Психо
18+
Комедия
Психо
5 мая в 18:15 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Малышам-ребятам о сказочных зверятах
0+
Детский Иммерсивный
Малышам-ребятам о сказочных зверятах
29 июля в 10:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
17 августа в 19:00 Хитрые люди
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше