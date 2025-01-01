Спектакль Кентервильское привидение

Мистическая комедия для детей и взрослых

Оскар Уайльд создал рассказ о том, как американская семья, поселившаяся в английском замке, смогла вывести из себя древнее привидение. Театр, взяв за основу это произведение, превращает его в спектакль, насыщенный чудесами, магическими трансформациями, игрой и озорством.

Интерактивная атмосфера

Зрители становятся участниками происходящего, гуляя по Кентервильскому замку и встречаясь с самим привидением. Родовые портреты оживают, а братья-близнецы создают комичные сцены, подражая то Элвису Пресли, то «битлам», изводя старого духа, который мечтает обрести покой.

Поиск покоя и искупление

Старое привидение мучает не только современность, но и его прошлое — оно некогда убило свою жену. Единственным светлым лучом надежды для духа становится маленькая Вирджиния, которая способна проявить к нему сострадание.