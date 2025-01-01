Меню
Киноафиша Кважды два

Спектакль Кважды два

Постановка
Московский театр кукол 0+
Режиссер Олег Лабозин-мл.
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пять маленьких притч по мотивам сказок Арнольда Лобела в Московском кукольном театре

Спектакль «Пять маленьких притч» по мотивам сказок Арнольда Лобела приглашает зрителей в волшебный мир двух лягушат, Квака и Жаба. История наполнена искренностью и теплотой, рассказывая о дружбе, приключениях и испытаниях, которые главные герои преодолевают вместе.

О чем спектакль?

Квак и Жаб столкнутся с различными страхами и трудностями, но вместе они научатся побеждать свои опасения. Они отправятся на поиски весны, разовьют свою силу воли и будут учиться понимать друг друга, открывая для себя красоту дружбы.

Что ждать от постановки?

Этот красивый и динамичный спектакль обещает стать настоящим зрелищем. На глазах у зрителей рождается новый яркий мир, где актеры и куклы мастерски взаимодействуют, погружая всех в атмосферу волшебной сказки. Каждый момент наполнен живостью и креативностью, что делает спектакль интересным как для детей, так и для взрослых.

Интересные факты

Арнольд Лобел — известный детский писатель и иллюстратор, чьи сказки о лягушатах были удостоены множества наград. Его работы учат важным жизненным урокам и вдохновляют на создание театральных постановок, которые несут в себе мудрость и доброту.

Не упустите возможность увидеть «Пять маленьких притч» и погрузиться в мир, где дружба и понимание побеждают все преграды!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
16:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 1000 ₽

