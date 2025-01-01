Спектакль Про честное слово

Путешествие в мир чести и порядочности

Приглашаем вас на уникальную сказочную постановку «Про честное слово» — трогательную и глубокую трилогию по мотивам произведений русских писателей. Этот спектакль рассказывает о самых важных вещах: о чести, порядочности и верности себе. Как сложно бывает следовать этим принципам, когда ты ещё совсем юн, но уже сталкиваешься с первыми жизненными испытаниями и компромиссами.

История о мальчике из Петербурга

В центре истории — мальчик, живший когда-то в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Имя его не важно, как и возраст. Самое главное — у него было честное слово. Сначала он дал его своему отцу, затем лучшему другу, а потом — самому себе.

Эта постановка вдохновлена тремя выдающимися произведениями русской литературы: рассказом Антона Чехова «Дома» (1887), волшебной повестью Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829) и рассказом Льва Пантелеева «Честное слово» (1941). Спектакль переносит зрителей в прошлое, где принципы чести и порядочности проходят испытания временем, а герои учатся принимать важные решения.

Почему стоит посмотреть

Этот спектакль адресован зрителям старше 8 лет и будет интересен как детям, так и взрослым. Он поднимает вечные вопросы, остающиеся актуальными во все времена: как оставаться честным перед самим собой, как соблюдать данное слово и как быть верным своим принципам, даже когда это кажется невозможным.

«Про честное слово» — это увлекательное путешествие по страницам классики, которое напомнит каждому из нас о тех непростых, но важных уроках, которые преподаёт жизнь.