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Боинг-Боинг
Билеты от 1500₽
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Спектакль Боинг-Боинг

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Французская комедия положений

В комедийном спектакле «Боинг-Боинг» зрителей ждёт история о французском архитекторе Бернаре, который оказывается в центре забавной любовной интриги.

Любовные похождения

У Бернара есть несколько невест, и все они — стюардессы. Каждая из них уверена, что она единственная в его жизни. Однако Бернар, зная расписание рейсов местного аэропорта, успешно балансирует между своими дамами, умело планируя их визиты в свой дом. Ему на помощь приходит верная домработница Берта, которая помогает организовать всё так, чтобы каждая невеста не узнала о существовании других.

Непредвиденные обстоятельства

Но однажды расписание нарушается: в один и тот же момент все три стюардессы прибывают к Бернару! В этой ситуации ему не обойтись без помощи старого школьного друга Робера и своей домработницы. Как же Бернар справится с этой комедийной неразберихой?

Не упустите шанс увидеть эту улетную комедию, полную неожиданных поворотов и ярких персонажей!

В ролях
Денис Косяков
Денис Косяков
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Тимур Еремеев
Александр Якин
Александр Якин
Ася Калинина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
9 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽
16 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽
21 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
28 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
27 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
4 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2200 ₽
18 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 1500 ₽
25 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 1500 ₽
30 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
2 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
4 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
8 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
16 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
23 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
7 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
13 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
20 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
27 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
2 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
4 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
6 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
7 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
24 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
28 февраля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
14 марта
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
28 марта
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
16:00 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 18 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг Боинг-Боинг

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