Спектакль Боинг-Боинг

Французская комедия положений

В комедийном спектакле «Боинг-Боинг» зрителей ждёт история о французском архитекторе Бернаре, который оказывается в центре забавной любовной интриги.

Любовные похождения

У Бернара есть несколько невест, и все они — стюардессы. Каждая из них уверена, что она единственная в его жизни. Однако Бернар, зная расписание рейсов местного аэропорта, успешно балансирует между своими дамами, умело планируя их визиты в свой дом. Ему на помощь приходит верная домработница Берта, которая помогает организовать всё так, чтобы каждая невеста не узнала о существовании других.

Непредвиденные обстоятельства

Но однажды расписание нарушается: в один и тот же момент все три стюардессы прибывают к Бернару! В этой ситуации ему не обойтись без помощи старого школьного друга Робера и своей домработницы. Как же Бернар справится с этой комедийной неразберихой?

Не упустите шанс увидеть эту улетную комедию, полную неожиданных поворотов и ярких персонажей!