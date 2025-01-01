Спектакль Принесенные ветром

Меню
Принесенные ветром
16+
Драма в постановке Сергея Иванова

Когда мир навалился на тебя, когда неприятности раздирают на куски, когда ты одинок и кажется, что единственный выход – в окно, открой его! Именно этот момент становится отправной точкой для событий, разворачивающихся в спектакле «Ветер перемен», который пройдет на сцене нашего театра.

В центре внимания – четыре совершенно разных человека, оказавшихся в одной квартире на 23-м этаже. Вынужденная остановка заставит их переосмыслить свою жизнь и взглянуть на привычные вещи под новым углом. Каждый из героев представляет собой отдельную судьбу, полную одиночества, любви, ненависти, принятия себя и борьбы с внутренними страхами.

Спектакль затрагивает важные аспекты человеческой жизни, позволяя зрителям сопереживать и размышлять о своих собственных переживаниях. Четыре взгляда на мир создают богатую эмоциональную палитру, которая погружает в глубокое и насыщенное действие. Зрители смогут увидеть, как один порыв ветра может изменить всю жизнь.

Подготовьтесь к театральному опыту, который оставит яркий след в вашей памяти и заставит задуматься о собственном жизненном пути. В этом спектакле каждый будет «принесен» исключительно своим «ветром», и возможно, вы найдете в нем отражение своих собственных переживаний.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая изменит ваше восприятие жизни и отношений!

Сергей Иванов
Евгений Фролов
Данияр Айтеев
Светлана Брынцалова
Маргарита Каракозова

Санкт-Петербург, 26 сентября
Остров Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 26–28
19:00 от 600 ₽

Принесенные ветром Принесенные ветром Принесенные ветром Принесенные ветром Принесенные ветром Принесенные ветром

