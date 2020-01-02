Спектакль Смертельный номер

Феерия клоунских страстей на арене бродячего цирка

Ночь. В шатре бродячего цирка Клоун репетирует номер для будущего представления. Однако, во время репетиции он срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: РЫЖИЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ и ДЛИННЫЙ. Долгие годы эта четверка томилась в теле упавшего Клоуна, и вот теперь они обрели долгожданную свободу.

Борьба за место под куполом

Каждый из четырех клоунов уверен, что именно он достоин занять место погибшего Клоуна в жизни и на арене. И каждый из них готов бороться за это место до конца!

Клоунские репризы: любовь, предательство и больше

В эту ночь на арене бродячего цирка развернется настоящая феерия с музыкой, яркими костюмами и фокусами. Зрители станут свидетелями захватывающих клоунских реприз на тему любви и предательства, таланта и бездарности, жизни и смерти. Как известно, «Вся жизнь игра», и для настоящего Артиста главная ставка в этой игре – УСПЕХ!

Не пропустите!

Это уникальное представление обещает стать незабываемым событием. Приходите и погрузитесь в волшебный мир цирка, где каждый момент наполнен эмоциями и неожиданными поворотами!