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Смертельный номер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Смертельный номер

Спектакль Смертельный номер

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Феерия клоунских страстей на арене бродячего цирка

Ночь. В шатре бродячего цирка Клоун репетирует номер для будущего представления. Однако, во время репетиции он срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: РЫЖИЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ и ДЛИННЫЙ. Долгие годы эта четверка томилась в теле упавшего Клоуна, и вот теперь они обрели долгожданную свободу.

Борьба за место под куполом

Каждый из четырех клоунов уверен, что именно он достоин занять место погибшего Клоуна в жизни и на арене. И каждый из них готов бороться за это место до конца!

Клоунские репризы: любовь, предательство и больше

В эту ночь на арене бродячего цирка развернется настоящая феерия с музыкой, яркими костюмами и фокусами. Зрители станут свидетелями захватывающих клоунских реприз на тему любви и предательства, таланта и бездарности, жизни и смерти. Как известно, «Вся жизнь игра», и для настоящего Артиста главная ставка в этой игре – УСПЕХ!

Не пропустите!

Это уникальное представление обещает стать незабываемым событием. Приходите и погрузитесь в волшебный мир цирка, где каждый момент наполнен эмоциями и неожиданными поворотами!

Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Владислав Миллер
Владислав Миллер
Михаил Шугарев
Владислав Миллер
Севастьян Смышников
Егор Хохлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽
24 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер Смертельный номер

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