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Поехали!
Билеты от 1200₽
Киноафиша Поехали!

Спектакль Поехали!

Спектакль-игра по мотивам русских сказок
Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 0+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль по русским сказкам

Одной из премьер обновленного Московского театра кукол стал спектакль «Поехали!», который отличается уникальной интерактивной формой. Зрители не просто смотрят постановку, но активно участвуют в происходящем, погружаясь в мир русских народных сказок.

Режиссёр и творческая команда
Спектакль был поставлен Борисом Константиновым, известным театральным режиссером из Петербурга и одним из основателей театра Karlsson Haus. Константинов является лауреатом престижной премии «Золотая маска», что подчеркивает его высокий профессионализм и творческий подход.

Этот проект позволяет зрителям стать частью действия и исследовать красоту традиционного народного творчества в обновленной и захватывающей манере.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1200 ₽
27 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
14:00 от 1200 ₽

Фотографии

Поехали! Поехали! Поехали! Поехали! Поехали! Поехали! Поехали! Поехали!

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