Интерактивный спектакль по русским сказкам

Одной из премьер обновленного Московского театра кукол стал спектакль «Поехали!», который отличается уникальной интерактивной формой. Зрители не просто смотрят постановку, но активно участвуют в происходящем, погружаясь в мир русских народных сказок.

Режиссёр и творческая команда

Спектакль был поставлен Борисом Константиновым, известным театральным режиссером из Петербурга и одним из основателей театра Karlsson Haus. Константинов является лауреатом престижной премии «Золотая маска», что подчеркивает его высокий профессионализм и творческий подход.

Этот проект позволяет зрителям стать частью действия и исследовать красоту традиционного народного творчества в обновленной и захватывающей манере.