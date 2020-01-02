Спектакль Дом Бернарды Альбы

Спектакль «Дом Бернадды Альбы»: Драма из жизни женщин в испанских селениях

В доме только что овдовевшей испанки Бернарды Альбы объявлен восьмилетний траур. В течение этого времени пять дочерей Бернарды лишены права не только думать о браке, но и выходить на улицу. Единственным исключением является старшая дочь Ангустиас, имеющая жениха — красавца Пепе Римлянина.

Тем не менее, в доме властной Бернарды зреет буря. Обреченные на жизнь взаперти сестры жаждут свободы, и каждая из них втайне мечтает о Пепе.

Режиссерское видение

Режиссер Иван Рубцов акцентирует внимание на конфликте «суда человеческого» и «суда Божьего». Он замечает: «Мы все живем в ощущении суда людей, которые скажут, что мы живем как-то не так. Это давит на нас, и мы часто совершаем поступки, не учитывая свою собственную совесть и чувства истины. В то же время мы игнорируем суд Божий, который проходит по совершенно другим законам, и за который с нас спросят совсем иное».

Особое внимание Рубцов уделяет противопоставлению внешнего и внутреннего. В финале спектакля он хотел бы создать надежду на иной исход, напоминая о том, как заканчивается «Демон» Лермонтова, когда ангелы забирают душу Тамары.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, возбужденную страстью, конфликтом и внутренней борьбой персонажей, основанную на гениальном произведении Федерико Гарсиа Лорки.