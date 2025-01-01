Спектакль Фабрика по изготовлению вундеркиндов

Непростая история о гениальности и родительских мечтах в постановке Алтайского ТЮЗа им. В.С. Золотухина

В центре сюжета новой автобиографичной пьесы Анны Морозовой — маленькая девочка, которой, к сожалению, поставили диагноз «абсолютный музыкальный слух». С таким необычным «недугом» её ждет жизнь в специальном учреждении, наполненном заботой и вниманием специалистов. Однако радоваться этому девочке не суждено.

Спектакль поднимает важную тему воспитания детей: часто родители верят в гениальность своего ребенка и готовы пойти на всё, чтобы реализовать свои несбывшиеся мечты через них. Эта проблема становится особенно актуальной в наше время, когда давление на детей со стороны родителей только усиливается.

Режиссёр Екатерина Корабельник о спектакле

Режиссёр Екатерина Корабельник делится своими впечатлениями: «Замечательная современная пьеса «о» и «для» подростков и их родителей! Я очень рада, что смогла её не только прочитать, но и поставить». Это подчеркивает значимость спектакля для семейного просмотра.

Приглашаем вас окунуться в мир, где музыка и мечты переплетаются, а каждое решение родителей может оказать значительное влияние на жизнь их детей. Не пропустите этот трогательный и глубокий спектакль!