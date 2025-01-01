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Осенний роман
Билеты от 1000₽
Киноафиша Осенний роман

Спектакль Осенний роман

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Осенний роман»: Тепло и Тоска по Бунину

Спектакль «Осенний роман» — это театральное путешествие по миру человеческих чувств, созданное по мотивам произведений Иванa Бунина. Знаменитый автор, мастер изображения сложных и противоречивых эмоций, раскрывает в этом спектакле целую галерею «портретов любви»: роковой, трагической, страстной, всепрощающей и всепобеждающей.

Чувства и Эмоции

Спектакль наполнен радостью и грустью, восторгом и сожалением. Он затрагивает самые сокровенные уголки души, ведь у каждого из нас есть особенные любовные воспоминания или грехи, которые оставляют глубокий след в сердце. Это постановка, которая заставляет вспомнить о личных переживаниях и пережить их заново.

Основные Произведения

Постановка основана на рассказах Бунина, таких как: «Темные аллеи», «Пароход Саратов», «Месть», «В Париже», «Мадрид», и «Руся». Каждый из этих рассказов предлагает уникальную интерпретацию любви и её проявлений.

Режиссура

Режиссер спектакля Кирилл Вытоптов — известный театральный деятель, который работал с такими театрами, как Современник, БДТ, Театр на Малой Бронной, Театр Наций, МХТ и мастерская Петра Фоменко. Его работы неоднократно попадали в лонг-лист премии «Золотая маска», что подтверждает высокий уровень его режиссуры.

Зрительское Впечатление

«Осенний роман» — это не просто спектакль, а погружение в глубокий мир человеческих эмоций и воспоминаний. Он оставляет зрителя с чувством, что они нашли отражение своих собственных переживаний на сцене. Не упустите шанс увидеть эту эмоционально насыщенную постановку, которая оставит неизгладимое впечатление и станет поводом для размышлений о самой сути любви и жизни.

Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Игорь Петренко
Дмитрий Исаев
Кристина Бродская
Анастасия Стежко
Петр Красилов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
31 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
21 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
23 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 800 ₽
Уфа, 9 ноября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 1500 ₽

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