Спектакль Женщины и дети

Моноспектакль Анны Фомичевой по рассказу Александра Володина в Доме Кочневой

Мастер художественного слова, актриса Анна Фомичёва, представляет на суд зрителей премьеру моноспектакля «Женщины и дети». Спектакль основан на одноименном рассказе прославленного советского писателя и драматурга Александра Володина.

О писателе и его творчестве

Александр Володин — автор таких знаменитых пьес, как «Пять вечеров», «Дульсинея Тобосская» и «Старшая сестра», которые не сходят со сцен драматических театров. Фильмы, созданные по его сценариям, такие как «Осенний марафон», «Дочки-матери» и «Звонят, откройте дверь», входят в золотой фонд отечественного кинематографа. Однако рассказы Володина известны меньше, а жаль. Каждый из них — это жизненная, временами комическая, а иногда и трагическая человеческая история, наполненная глубоким психологизмом, мягким юмором и удивительной правдой жизни.

Сюжет спектакля

Рассказ «Женщины и дети» представляет собой доверительный монолог женщины, ищущей любовь и гармонию в жизни. Героиня стремится стать мамой и обрести долгожданное счастье в детях. В сюжетной канве спектакля органично вписаны песни и музыка, что добавляет глубины и эмоциональности.

Музыкальное сопровождение

Анна Фомичёва мастерски исполняет авторские бардовские песни под гитару, создавая особую доверительную атмосферу с залом. Это делает спектакль не только театральным, но и музыкальным событием.

Основная информация

Режиссер: Светлана Николаева

Светлана Николаева Продолжительность: 1 час

Не упустите возможность погрузиться в мир человеческих чувств и эмоций вместе с Анной Фомичёвой и ее спектаклем «Женщины и дети»!