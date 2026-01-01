Зимняя сказка для всей семьи в театре «Комедианты»

В канун новогодних и рождественских праздников театр «Комедианты» приглашает на спектакль «Волшебные сосульки» — известную историю о доброй и кроткой падчерице, которую мачеха хочет сжить со света. Этот классический сюжет, наполненный волшебством и моралью, остаётся неизменным любимцем как у зрителей, так и у актёров. Спектакль раскрывает красоту человеческих качеств, таких как доброта, смелость и сострадание, которые ценнее любых драгоценностей.

Новое прочтение русской классики

Актёры театра «Комедианты» вдохновенно представляют знакомую сказку, переосмысленную в свежем, оригинальном ключе. Здесь зрителей ждёт динамичная игра, яркие костюмы и увлекательная интерпретация, которая будет интересна и детям, и взрослым. Этот спектакль — настоящий праздник для всей семьи, дающий возможность снова увидеть в простом сюжете важные человеческие ценности.

Приходите всей семьёй, чтобы разделить радость от этой душевной истории и создать тёплые воспоминания о зимних праздниках!