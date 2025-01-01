Великая опера Верди в Мариинском театре

История и успех оперы

Опера Джузеппе Верди «Набукко» впервые увидела свет 9 марта 1842 года на сцене миланского Teatro alla Scala. Это был триумф: спектакль оказался столь успешным, что за сезон был показан еще семь раз, а затем вернулся в репертуар театра с 57 представлениями за три месяца. Третья опера молодого композитора сделала его заметной фигурой в музыкальном мире.

В России «Набукко» дебютировал в 1851 году на сцене Большого (Каменного) театра. Заглавную партию исполнил Джорджо Ронкони, который также участвовал в миланской премьере. Опера была представлена всего четыре раза и ждала своего возрождения более полутора века.

Современная постановка

В 2005 году на мариинской сцене состоялась яркая премьера «Набукко» в постановке Дмитрия Бертмана, художественного руководителя московской «Геликон-оперы». Спектакль был повторен в 2013 году, в год 200-летия со дня рождения Верди. В 2023 году театр представляет новую версию «Набукко», на которую публика ждала с нетерпением.

Партии к премьере готовят несколько составов ведущих солистов труппы, что добавляет интригу и разнообразие в исполнение этой великой оперы.

Сюжет и особенности

«Набукко» основан на библейской истории о жестоком вавилонском царе Навуходоносоре, который проходит путь от триумфа через предательство и безумие к осознанию истины. Опера представляет собой сложное и многомерное произведение как в сюжетном, так и в музыкальном плане.

Это первая по-настоящему вердиевская опера, и здесь впервые появляется настоящая вердиевская героиня — темпераментная Абигайль. Для этой роли Верди создает партию «неистового сопрано», что делает спектакль особенно насыщенным и драматичным.

Не упустите возможность увидеть новое исполнение «Набукко» в Мариинском театре и насладиться величием одной из лучших опер Верди.