Спектакль Дачный роман

Дачная комедия по мотивам одноимённой пьесы Бориса Рацера и Владимира Константинова

Театр «Палитра» представляет новую постановку — «Дачная комедия» по мотивам одноимённой пьесы Бориса Рацера и Владимира Константинова. Это спектакль о том, как правильно ухаживать за женщиной, чтобы она расцвела в любом возрасте, подобно австралийскому плющу, который может прижиться в Ленобласти при должном уходе.

Сюжет и атмосфера

В центре сюжета — увлекательная история, наполненная добрым юмором и музыкой. Спектакль обещает стать настоящим рецептом хорошего настроения для зрителей. Эстрадные хиты 70-х годов в исполнении актёров создадут атмосферу солнечного тепла и радости, погружая зрителей в ностальгическую атмосферу.

Творческий подход театра «Палитра»

Театр «Палитра» известен своими музыкальными традициями, и в этой постановке он остаётся верным своему стилю. Зажигательная игра актёров и качественное музыкальное сопровождение сделают вечер незабываемым.

Не пропустите!

Приходите на «Дачную комедию» и насладитесь сочетанием искромётного юмора и мелодий, которые заставляют сердце биться быстрее. Это спектакль, который стоит увидеть!