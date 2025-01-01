Спектакль Скоморох Памфалон

По повести Николая Лескова

В основе спектакля – одноименная повесть одного из крупнейших русских писателей Николая Лескова. Это произведение, названное автором «старинным сказанием», посвящено праведнику раннего христианства и основано на житии «Память преподобного отца нашего Феодула епарха».

Философская притча о праведности

В интерпретации режиссера истинным праведником становится не столпник, ушедший от суетной жизни, а скоморох, готовый к любым жертвам ради помощи ближним. Таким образом, переработка жития превращается в философскую притчу о праведности как служении людям.

Полифоническая постановка

Самобытность Лескова, отразившаяся в характерах героев, жанровой оригинальности и эпическом духе произведения, дает богатый материал для полифонической постановки. В спектакле участвуют более 60 исполнителей: артисты и музыканты театра «Центр драматургии и режиссуры» и студии SounDrama.

Музыка и звуковое оформление

Музыку к спектаклю создали два композитора: сооснователь студии SounDrama, музыкальный руководитель ЦДР Сергей Родюков и художественный руководитель первого в Центральной Азии ансамбля современной музыки «Omnibus» Артем Ким. Объединяющей структурой музыкальной композиции спектакля стало знаменное пение, аранжированное в авторском решении SounDrama.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, в которой смешиваются традиции и современность, а также глубокие философские размышления о праведности и служении.