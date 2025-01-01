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Скоморох Памфалон
Билеты от 6000₽
Киноафиша Скоморох Памфалон

Спектакль Скоморох Памфалон

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Поварской 16+
Продолжительность 6 часов 30 минут, 3 антракта
Возраст 16+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

По повести Николая Лескова

В основе спектакля – одноименная повесть одного из крупнейших русских писателей Николая Лескова. Это произведение, названное автором «старинным сказанием», посвящено праведнику раннего христианства и основано на житии «Память преподобного отца нашего Феодула епарха».

Философская притча о праведности

В интерпретации режиссера истинным праведником становится не столпник, ушедший от суетной жизни, а скоморох, готовый к любым жертвам ради помощи ближним. Таким образом, переработка жития превращается в философскую притчу о праведности как служении людям.

Полифоническая постановка

Самобытность Лескова, отразившаяся в характерах героев, жанровой оригинальности и эпическом духе произведения, дает богатый материал для полифонической постановки. В спектакле участвуют более 60 исполнителей: артисты и музыканты театра «Центр драматургии и режиссуры» и студии SounDrama.

Музыка и звуковое оформление

Музыку к спектаклю создали два композитора: сооснователь студии SounDrama, музыкальный руководитель ЦДР Сергей Родюков и художественный руководитель первого в Центральной Азии ансамбля современной музыки «Omnibus» Артем Ким. Объединяющей структурой музыкальной композиции спектакля стало знаменное пение, аранжированное в авторском решении SounDrama.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, в которой смешиваются традиции и современность, а также глубокие философские размышления о праведности и служении.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Павел Акимкин
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
Анна Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Поварской Москва, Поварская, 20
15:00 от 6000 ₽
28 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Поварской Москва, Поварская, 20
15:00 от 6000 ₽

Фотографии

Скоморох Памфалон Скоморох Памфалон Скоморох Памфалон Скоморох Памфалон Скоморох Памфалон

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