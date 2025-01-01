Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Школа для дураков
Билеты от 2200₽
Киноафиша Школа для дураков

Спектакль Школа для дураков

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О спектакле

Школа для дураков: неординарная интерпретация в МХТ

В МХТ имени А.П. Чехова состоится спектакль «Школа для дураков» по мотивам произведения Саши Соколова. Этот спектакль обещает поразить зрителей своей оригинальностью и глубоким философским смыслом.

Талантливый каст

В постановке зрители увидят талантливых актеров: Артёма Быстрова, Веронику Васант, Владислава Ветрова и Дарью Трухину. Каждый из них привнесет уникальную грань в создание спектакля, что делает этот проект особенно интересным.

Что ожидает зрителей?

Спектакль будет интересен тем, кто ценит неординарные интерпретации класики и искусство тонкой актерской игры. «Школа для дураков» предлагает зрителям взглянуть на привычные вещи под новым углом и погрузиться в мир самобытных образов и глубоких эмоций.

Не упустите возможность посетить это яркое театральное событие!

В ролях
Артем Быстров
Артем Быстров
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Дарья Трухина
Вероника Васант

Купить билет на спектакль Школа для дураков

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 2200 ₽
24 января суббота
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Малахитовая шкатулка
6+
Детский Музыка
Малахитовая шкатулка
14 июня в 15:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Слишком женатый таксист
18+
Комедия
Слишком женатый таксист
11 января в 17:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
15 февраля в 11:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше