Спектакль Дон Кихот

Новый спектакль о Дон Кихоте в МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова представляет спектакль по пьесе Михаила Булгакова, написанной в 1937 году. В центре сюжета — Рыцарь печального образа Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса. Режиссер Николай Рощин перенёс действие в условный театр 1930-х годов, где проходят репетиции классической истории Сервантеса.

Наследие Булгакова

Этот спектакль приурочен к юбилею выдающегося писателя. В 2026 году будет отмечаться 135-летие со дня его рождения. Булгаков, поделившись с друзьями своими мыслями о запретах, актуальных для его времени, в начале 1937 года пообещал больше не писать для сцены. «Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны», — говорил он тогда. Тем не менее, в конце того же года он согласился на предложение Вахтанговского театра создать инсценировку своего произведения.

История создания спектакля

Вахтанговцы восторженно восприняли идею постановки, обсуждая кандидатов на должность режиссера, среди которых был и мастер Мейерхольд. Даже Главрепертком одобрил проект. Но политическая обстановка внесла изменения в их планы: история о Рыцаре и Санчо уступила место спектаклям о вождях революции. Премьера пьесы состоялась уже после смерти Булгакова в 1940 году.

Спектакль Николая Рощина, который зрители смогут увидеть на сцене МХТ, обещает привлечь не только поклонников классики, но и всех любителей творчества Михаила Булгакова. Не упустите возможность стать частью театрального события, которое будет актуально во все времена.