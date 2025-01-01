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Синий пес
Билеты от 600₽
Киноафиша Синий пес

Спектакль Синий пес

Постановка
Детский театр теней 12+
Режиссер Карен Нерсисян
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Рассказ о дружбе собаки и человека

Тонино Гуэрра — классик итальянского кино, работавший с Феллини и Антониони, Тарковским и Хржановским. Но помимо сценариев к известным фильмам, таким как «Амаркорд», «Джинжер и Фред», «Забриски Пойнт», он писал стихи и тонкую, лирическую прозу.

О рассказе «Синий пёс»
«Синий пёс» — это совсем короткий, прелестный рассказ о дружбе собаки и человека. У бедного красильщика тканей большая семья — жена, дети, а тут к нему прибивается бродячий пёс — ещё один нахлебник. Куда его пустить, чем кормить? Но собачья преданность и доверие способны растопить любое, даже самое чёрствое сердце и более того — объединить всю семью. Ведь наши питомцы дарят нам во сто крат больше, чем просят взамен, — свою безграничную любовь!

Премьера спектакля
Спектакль был впервые показан на первой Лаборатории теневого театра в июне 2021 года и был выбран зрителями как самый интересный из эскизов для включения в репертуар.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
12:00 от 600 ₽
19 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
18:00 от 600 ₽

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