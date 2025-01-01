Спектакль Синий пес

Рассказ о дружбе собаки и человека

Тонино Гуэрра — классик итальянского кино, работавший с Феллини и Антониони, Тарковским и Хржановским. Но помимо сценариев к известным фильмам, таким как «Амаркорд», «Джинжер и Фред», «Забриски Пойнт», он писал стихи и тонкую, лирическую прозу.

О рассказе «Синий пёс»

«Синий пёс» — это совсем короткий, прелестный рассказ о дружбе собаки и человека. У бедного красильщика тканей большая семья — жена, дети, а тут к нему прибивается бродячий пёс — ещё один нахлебник. Куда его пустить, чем кормить? Но собачья преданность и доверие способны растопить любое, даже самое чёрствое сердце и более того — объединить всю семью. Ведь наши питомцы дарят нам во сто крат больше, чем просят взамен, — свою безграничную любовь!

Премьера спектакля

Спектакль был впервые показан на первой Лаборатории теневого театра в июне 2021 года и был выбран зрителями как самый интересный из эскизов для включения в репертуар.