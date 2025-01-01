Спектакль Судный день

Иммерсивный спектакль от театра Морфеус

О сюжете

В маленьком провинциальном городке спустя 11 лет вновь открывают громкое дело об исчезновении подростка. Все улики указывают на главного подозреваемого — Григория Чхеидзе, скромного учителя старших классов. Однако, ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд: вы — члены суда присяжных, которым предстоит не только распутать это запутанное дело, но и докопаться до скрытой чертовщины, происходящей в этом городе.

Роль зрителей и динамика расследования

Как присяжные вы изучите улики, проанализируете показания и окунётесь в воспоминания очевидцев мрачных событий. В этом иммерсивном гейм-спектакле каждый участник переживет все события не только глазами, но и всем своим существом, погружаясь в таинственную атмосферу. В «Судный день» именно вам предстоит принять судьбоносное решение, которое определит чью-то жизнь.

Новый формат театра Морфеус

«Судный день» — уникальный иммерсивный спектакль от театра Морфеус, который сочетает элементы театрального действия и игрового опыта. Зрители полностью погружаются в расследование, сталкиваясь с моральными дилеммами, оставляющими глубокий след и заставляющими задуматься о последствиях своих решений.