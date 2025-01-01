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Судный день
Билеты от 5000₽
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Спектакль Судный день

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 16+
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль от театра Морфеус

О сюжете

В маленьком провинциальном городке спустя 11 лет вновь открывают громкое дело об исчезновении подростка. Все улики указывают на главного подозреваемого — Григория Чхеидзе, скромного учителя старших классов. Однако, ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд: вы — члены суда присяжных, которым предстоит не только распутать это запутанное дело, но и докопаться до скрытой чертовщины, происходящей в этом городе.

Роль зрителей и динамика расследования

Как присяжные вы изучите улики, проанализируете показания и окунётесь в воспоминания очевидцев мрачных событий. В этом иммерсивном гейм-спектакле каждый участник переживет все события не только глазами, но и всем своим существом, погружаясь в таинственную атмосферу. В «Судный день» именно вам предстоит принять судьбоносное решение, которое определит чью-то жизнь.

Новый формат театра Морфеус

«Судный день» — уникальный иммерсивный спектакль от театра Морфеус, который сочетает элементы театрального действия и игрового опыта. Зрители полностью погружаются в расследование, сталкиваясь с моральными дилеммами, оставляющими глубокий след и заставляющими задуматься о последствиях своих решений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
30 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
6 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
13 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
20 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
27 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:00 от 5000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
19:30 от 4000 ₽

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