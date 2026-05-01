Спектакль Без вины виноватые

Комедия «Без вины виноватые» в Малом театре

В Малом театре состоится спектакль по комедии А.Н. Островского в четырех действиях. Главные темы — интриги и недоразумения, которые приводят к неприятностям для невинных героев. Постановка отличается тонким юмором и глубоким пониманием человеческих характеров, что обязательно привлечёт поклонников классической русской драматургии.

О спектакле

Режиссер Владимир Бейлис, народный артист России и лауреат премии Правительства России, делится своей любовью к творчеству Островского: «Сколько в его произведениях ассоциаций с сегодняшним днём! Он, как настоящий драматург, видел будущее». Комедия «Без вины виноватые» поднимает важные вопросы взаимоотношений в семье и имеет воспитательное значение.

Инициатором постановки стал Юрий Мефодьевич Соломин, вдохновивший Бейлиса на реализацию этой пьесы. Спектакль перенесён в театральный мир, где цветет искусство, а любовь, ревность и соперничество достигают своей кульминации.

Главные роли

Образ Кручининой создаёт народная артистка России Лидия Вележева, известная играющей в Театре им. Евг. Вахтангова. Изменения сюжета, где Кручинина превращается в артистку, а Незнамов становится артистом, придают дополнительный шарм и актуальность происходящему.

Команда создателей

Спектакль создан при участии талантливой команды:

Художник-постановщик: заслуженный художник России Виктор Герасименко

Композитор: Кузьма Бодров

Второй режиссёр: Станислав Сошников

Режиссёр по пластике: Елена Каралашвили

Художник по свету: Андрей Абрамов

Педагог по сценической речи: Елена Карулина

Ассистент режиссёра: Елена Емельянова

Суфлёр: заслуженный работник культуры России Лариса Меркулова

Премьера спектакля состоялась 22 февраля 2025 года. Возрастное ограничение: 12+

