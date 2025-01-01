Камерный балет в исполнении детского музыкального театра имени Наталии Сац

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет новый камерный балет Кирилла Симонова «Муха-Цокотуха. Школьные годы», основанный на популярной сказке Корнея Чуковского. Эта сказка, ставшая классикой, уже более ста лет радует детей и их родителей.

Сюжет и персонажи

В основе спектакля лежит история о школьных годах главной героини. Фантазия постановщика переносит нас в этот удивительный период ее жизни, где она сталкивается с различными трудностями. Главные герои – насекомые и люди, обучающиеся в некой школе, где процветает травля. Однако Комарик спешит на помощь, спасая главную героиню. Завершит спектакль школьный бал, на котором Муха и Комарик будут королем и королевой.

Музыкальное сопровождение

Музыкальная партитура спектакля включает рапсодию Д. Кабалевского «Школьные годы» и отрывки из его цикла «24 прелюдии». Две пианистки будут исполнять эти произведения прямо на сцене, создавая незабываемую атмосферу.

Информация для зрителей

«Муха-Цокотуха. Школьные годы» – это уникальный спектакль, который длится всего 45 минут. Он будет интересен детям от 3 до 11 лет и их родителям. Текст сказки читают балетные артисты, что добавляет изюминку в постановку. Художником спектакля выступила Екатерина Злая, что обещает впечатляющее визуальное сопровождение.

Не упустите возможность посетить этот увлекательный спектакль и познакомиться с историей Мухи и Комарика в нового свете!