Прошлым летом в Чулимске
Билеты от 900₽
Прошлым летом в Чулимске

Спектакль Прошлым летом в Чулимске

16+
Режиссер Марина Кайдалова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О спектакле

Театральный конфликт в Чулимске

Спектакль «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова проходит в ГИТИС-театре. Это произведение является прекрасным примером продолжения традиций мировой драматургии, где неподвластные время и место темы человеческих отношений становятся центральными.

Действие происходит в маленьком таежном центре - Чулимске. Несмотря на провинциальный фон, здесь разворачиваются настоящие страсти. Герои спектакля сталкиваются с коварством и любовью, ненавистью и предательством, ревностью и кротостью. Эти чувства заставляют их искать пути к счастью, создавая напряжение и драму.

Вампилов с мастерством описывает внутренние переживания своих персонажей. Их диалоги полны глубоких смыслов, а ситуации порой накаляют атмосферу до предела. Эта пьеса позволила автору занять свое место в ряду великих драматургов, таких как Шекспир, Шиллер и Достоевский.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который не оставит вас равнодушным и заставит задуматься о сложностях человеческих отношений.

Купить билет на спектакль Прошлым летом в Чулимске

Март
5 марта четверг
19:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽
14 марта суббота
18:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽

