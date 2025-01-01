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Семейка легкого поведения
Киноафиша Семейка легкого поведения

Спектакль Семейка легкого поведения

18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия положения о загадочной французской семье

«Семейка легкого поведения» — увлекательная комедия положений, которая познакомит зрителя с тайнами одной загадочной французской семьи. Все неурядицы этой семьи связаны с делами давно минувших дней, что создает атмосферу таинственности и интриги.

Сюжет

В центре сюжета — молодой парень по имени Луи. Его отец, добропорядочный чиновник, старается поддерживать порядок в семье, однако мать Луи пропала много лет назад, когда он был ребенком. Несмотря на все попытки понять ее поступок, ни одна из них не увенчалась успехом. Постепенно семейство Луи отказалось от этой затеи, но обстановка в доме снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооружённых сил США Фрэнка Хардера.

Юмор и колорит

Французские комедии всегда отличались особенным колоритным юмором, и этот спектакль не исключение. Зрители смогут насладиться не только смешными ситуациями, но и яркими персонажами, которые добавляют динамики в развитие сюжета.

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории о любви, тайнах и неожиданностях, которые могут перевернуть всю жизнь!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
Александр Носик
Александр Носик
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Галина Данилова
Галина Данилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения Семейка легкого поведения

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