Спектакль Принцесса на горошине

Музыкальная сказка в двух действиях

Сценическая редакция 2024 года основана на двух сказках Ханса-Кристиана Андерсена: «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Это, пожалуй, самый «домашний» спектакль театра. Миниатюрные куклы, которых прямо на глазах у зрителей достают и ставят на стол ведущие: мудрый Сказочник и очаровательная Волшебница, словно сошли с каминной полки в старинной усадьбе.

Атмосфера старины и интимности

Ощущение старины и интимности усиливается нежной камерной музыкой, звучащей во время представления. Польки и вальсы, исполняемые ведущими, переносят зрителей в королевские покои, помогая сопереживать героям.

Две истории любви

Две сказки — две истории любви. Одна со счастливым концом, другая — с печальным. Одна рассказывает о подлинной принцессе, которая, оставаясь верной себе, получила всё, о чем мечтала, даже в самых трудных обстоятельствах. Другая — о принцессе, которая, живя в роскоши, не смогла отличить истинные ценности от мнимых и осталась одна.

Мудрость и нежность спектакля

Этот мудрый и нежный спектакль в тактичной и ненавязчивой форме учит отличать подлинные ценности от мнимых, а также оставаться самим собой в любых обстоятельствах.

Создатели спектакля

Сценарий и постановка — Владимир Штейн (1940-2000), сценография и куклы — Марина Грибанова, музыка — Владимир Николаев, новелла Матвеева, Лариса Казакова, песни на стихи Новеллы Матвеевой и Людмилы Чутко, художник-конструктор кукол — Виктор Плотников, режиссер возобновления — Виктор Плотников.