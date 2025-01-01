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Принцесса на горошине
Билеты от 1500₽
Киноафиша Принцесса на горошине

Спектакль Принцесса на горошине

Самый домашний спектакль театра детской книги «Волшебная лампа».
Постановка
Театр детской книги «Волшебная лампа» 0+
Режиссер Виктор Плотников
Продолжительность 50 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка в двух действиях

Сценическая редакция 2024 года основана на двух сказках Ханса-Кристиана Андерсена: «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Это, пожалуй, самый «домашний» спектакль театра. Миниатюрные куклы, которых прямо на глазах у зрителей достают и ставят на стол ведущие: мудрый Сказочник и очаровательная Волшебница, словно сошли с каминной полки в старинной усадьбе.

Атмосфера старины и интимности

Ощущение старины и интимности усиливается нежной камерной музыкой, звучащей во время представления. Польки и вальсы, исполняемые ведущими, переносят зрителей в королевские покои, помогая сопереживать героям.

Две истории любви

Две сказки — две истории любви. Одна со счастливым концом, другая — с печальным. Одна рассказывает о подлинной принцессе, которая, оставаясь верной себе, получила всё, о чем мечтала, даже в самых трудных обстоятельствах. Другая — о принцессе, которая, живя в роскоши, не смогла отличить истинные ценности от мнимых и осталась одна.

Мудрость и нежность спектакля

Этот мудрый и нежный спектакль в тактичной и ненавязчивой форме учит отличать подлинные ценности от мнимых, а также оставаться самим собой в любых обстоятельствах.

Создатели спектакля

Сценарий и постановка — Владимир Штейн (1940-2000), сценография и куклы — Марина Грибанова, музыка — Владимир Николаев, новелла Матвеева, Лариса Казакова, песни на стихи Новеллы Матвеевой и Людмилы Чутко, художник-конструктор кукол — Виктор Плотников, режиссер возобновления — Виктор Плотников.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
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12:00 от 2000 ₽
10 августа
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12:00 от 2000 ₽
22 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 2000 ₽
28 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 2000 ₽

Фотографии

Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине

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