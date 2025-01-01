Меню
Самая легкая лодка в мире
Киноафиша Самая легкая лодка в мире

Спектакль Самая легкая лодка в мире

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль «Самая легкая лодка в мире» в РАМТе: гимн жизнелюбию

Режиссер Алексей Золотовицкий с энтузиазмом делится своим замыслом о новой постановке. Он описывает ее как «по-хорошему домашнюю, светлую историю», в которой основное внимание уделяется мелочам, наполняющим нашу жизнь смыслом.

Музыка и поэзия

В спектакле звучат песни, написанные известными бардами Юрием Ковалем, Юлием Кимом и Сергеем Никитиным. Все актеры играют на гитарах и исполняют романсы, что придает атмосферу легкости и радости. «Для меня 'Самая легкая лодка в мире' — гимн жизнелюбию!» — подчеркивает Золотовицкий.

Любовь к жизни

Спектакль погружает зрителей в мир, где любовь к жизни тесно связана с простыми радостями: едой, природой, деревьями и растениями. И именно через принятие этих мелочей мы обретаем гармонию и, в конечном счете, любовь к людям.

Актуальность темы

По словам режиссера, в современном мире жизнелюбия становится все меньше. Однако такая оптимистичная и добрая история, как «Самая легкая лодка в мире», способна пробудить в каждом зрителе радость и стремление отмечать красоту жизни.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

Режиссер
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
В ролях
Владислав Погиба
Александр Девятьяров
Денис Баландин
Александра Аронс
Анастасия Волынская

21 декабря воскресенье
16:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
27 января вторник
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2800 ₽
23 февраля понедельник
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3000 ₽

