Спектакль «Самая легкая лодка в мире» в РАМТе: гимн жизнелюбию

Режиссер Алексей Золотовицкий с энтузиазмом делится своим замыслом о новой постановке. Он описывает ее как «по-хорошему домашнюю, светлую историю», в которой основное внимание уделяется мелочам, наполняющим нашу жизнь смыслом.

Музыка и поэзия

В спектакле звучат песни, написанные известными бардами Юрием Ковалем, Юлием Кимом и Сергеем Никитиным. Все актеры играют на гитарах и исполняют романсы, что придает атмосферу легкости и радости. «Для меня 'Самая легкая лодка в мире' — гимн жизнелюбию!» — подчеркивает Золотовицкий.

Любовь к жизни

Спектакль погружает зрителей в мир, где любовь к жизни тесно связана с простыми радостями: едой, природой, деревьями и растениями. И именно через принятие этих мелочей мы обретаем гармонию и, в конечном счете, любовь к людям.

Актуальность темы

По словам режиссера, в современном мире жизнелюбия становится все меньше. Однако такая оптимистичная и добрая история, как «Самая легкая лодка в мире», способна пробудить в каждом зрителе радость и стремление отмечать красоту жизни.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!