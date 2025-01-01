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Пенорожденная. Петрушевская
Билеты от 2000₽
Киноафиша Пенорожденная. Петрушевская

Спектакль Пенорожденная. Петрушевская

Постановка
Театр современной драматургии 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе "Елена Прекрасная": Путешествие в мир вечных ценностей

Что такое счастье? Где искать настоящую любовь? Как остаться собой в мире, который постоянно меняется? Эти вопросы волнуют каждого из нас. Спектакль театральной лаборатории TSD.LAB предлагает зрителям уникальную возможность задуматься над этими важными темами.

Сказка о жизни и любви

Но это не просто история о волшебстве и приключениях, это тонкое ироничное размышление о жизни, о вечных ценностях и о том, как легко потеряться в погоне за модой и чужими идеалами. Вместе с героями мы отправимся в увлекательное путешествие по лабиринтам человеческих отношений.

Вопросы, которые волнуют каждого

Спектакль задает множество актуальных вопросов: Что значит быть собой и как не потерять свою индивидуальность? Как найти настоящую любовь и не размениваться на подделки? Как обрести счастье и не зависеть от чужого мнения?

Информация о спектакле

Не упустите возможность задать себе эти вопросы вместе с героями спектакля! это не только зрелищное представление, но и возможность для глубокого самопознания. Приходите в театральную лабораторию TSD.LAB и откройте для себя мир, где сказка переплетается с реальностью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽
22 октября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

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