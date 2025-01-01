Спектакль Остров Динозавров: Новогодние приключения

Театральное путешествие в мир Юрского периода

Новый год — это не только праздник, но и время удивительных открытий. Генетик Юрский и палеонтолог Зябликова нашли решение вопроса о возрождении динозавров и приглашают зрителей отправиться с ними в экспедицию на Остров Динозавров.

Встреча с Мамбукой и местным племенем

На Острове зрителей встретит Мамбука — вождь местного племени. В процессе путешествия они познакомятся с различными динозаврами, которые окажутся не такими уж и фантастическими, а настоящими существами с живыми, реалистичными движениями.

Пространство древнего мира Юрского периода

Зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу Юрского Периода. На сцене будут представлены 5 видов динозавров, а также различные атмосферные декорации и реквизит, которые помогут создать ощущение, что действительно попали в эпоху динозавров.

Интерактивные моменты и викторины

Зрители не останутся в стороне — их ждут увлекательные викторины, веселые шутки и активные интерактивы с участниками спектакля.

Особенности спектакля

Главным событием станет встреча с динозаврами, однако стоит помнить, что на Острове Динозавров действуют свои законы, и нужно быть осторожными.

Продолжительность и рекомендации

Спектакль рекомендован для детей от 5 до 12 лет, и длится 60 минут без антракта. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно, не занимая отдельного места.

Новогодний подарок

Фирменный новогодний подарок можно приобрести отдельно от билета на шоу, стоимостью 990 рублей. Подарок включает в себя разнообразные развивающие игры, сладости и сувениры от партнеров.