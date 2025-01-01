Спектакль Теремок

Театрализованное застолье по сказке «Теремок»

Московский Детский Театр Марионеток приглашает вас на увлекательное театрализованное застолье по мотивам русской народной сказки «Теремок». Эта постановка не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых!

Приглашаем в гости!

«Он не низок, не высок, Приглашаем в Теремок!» - под таким девизом пройдет наше мероприятие. Мы приглашаем девиц-красавиц и пригожих молодцов, матушек и их отцов. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира!

Веселые игры и угощения

Эй, девчушки - хохотушки, навострите ваши ушки! Эй, мальчишки пригожие, на папу похожие! Приходите в гости к нам, не забудьте пап и мам. Мы будем радовать вас чаем и угощениями, а также веселыми играми и сказочными историями. За столом вас ждет настоящая атмосфера праздника!

Уникальный формат

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе. Это значит, что вы не только увидите захватывающее представление, но и сможете пообщаться с артистами, насладиться вкусной едой и поучаствовать в интерактивных играх.

Не пропустите возможность провести время в кругу семьи и друзей в компании сказочных героев. Мы ждем вас с нетерпением!