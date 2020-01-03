Спектакль Гамлет

Новая трактовка «Гамлета» от Театра на Юго-западе

Как много было принцев датских, как мало времени отпущено понять. Эта новая трактовка легендарного спектакля, которому рукоплескал Эдинбургский фестиваль, обречена стать знаковой для театра.

Танец между бытием и волей

Магический танец на грани фола, между «быть или не быть», между божественным провидением и человеческой волей. Режиссер и актеры не гонятся за модой, но современность самовольно врывается в спектакль, преломляя образы в свете тех жестких истин, свидетелями которых становятся зрители XXI века.