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Гамлет
Билеты от 2000₽
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новая трактовка «Гамлета» от Театра на Юго-западе

Как много было принцев датских, как мало времени отпущено понять. Эта новая трактовка легендарного спектакля, которому рукоплескал Эдинбургский фестиваль, обречена стать знаковой для театра.

Танец между бытием и волей

Магический танец на грани фола, между «быть или не быть», между божественным провидением и человеческой волей. Режиссер и актеры не гонятся за модой, но современность самовольно врывается в спектакль, преломляя образы в свете тех жестких истин, свидетелями которых становятся зрители XXI века.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Максим Метельников
Денис Нагретдинов
Алексей Матошин
Любовь Ярлыкова
Михаил Белякович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет

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