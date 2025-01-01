Спектакль Евгений Онегин

«Евгений Онегин» Римаса Туминаса

«Евгений Онегин» — это обширное пространство, наполненное игрой ума, прозорливостью, догадками, гневом, обличением, сатирой и цинизмом, состраданием и прощением. Пушкин — «наше всё», но что это на самом деле означает?

Стремление к новизне

Римас Туминас говорит: «Я стремился разрушить стереотипы, добиваясь полифоничности, музыкальности и эмоций, избегая при этом выспренности и ложной лиричности. Для меня было важно раскрыть новый смысл в характерах и сюжете».

Вопросы любви и верности

«Кого ж любить? Кому же верить?» Роман в стихах — это редкость для драматического театра. Найти сопоставимый по силе и масштабу аналог поэзии весьма сложно.

Энциклопедия русской жизни

«Евгений Онегин» — это «энциклопедия русской жизни», написанная в эпоху романтизма, где «современный мир предстает во всей своей холодности, прозе и пошлости». В то же время, как отмечал Белинский, «Онегин — самое душевное произведение Пушкина, его самое любимое творение, в котором полно и ясно отразилась личность поэта. Здесь запечатлена вся его жизнь, вся душа, вся любовь, его чувства, понятия и идеалы».

Суть русской души

«Евгений Онегин» — это пространство России, судьбы героев, обычаи, устои, культура и природа. Это попытка понять суть русской души и непостижимый русский характер. Это общество России во всех его проявлениях — от наивной прелести языческой деревни до холодной чопорности высшего света.

Герои романа

Здесь смелая трепетность Татьяны и игривая наивность Ольги. Это «плоды моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, холодных наблюдений ума и горестных заметок сердца». Кто же является героем этого романа — Онегин или Татьяна?

Татьяна — символ русскости

«Татьяна — русская душою…». Ее русскость проявляется в органичном единстве с природой, обычаями, искренностью и простодушным бесстрашием. Она пленительна в своей естественной грации, отважной прямолинейности и горькой искренности: «но я другому отдана и буду век ему верна».