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Евгений Онегин
Билеты от 3700₽
Киноафиша Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Чарующая игра по программному пушкинскому роману
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3700₽

О концерте/спектакле

«Евгений Онегин» Римаса Туминаса

«Евгений Онегин» — это обширное пространство, наполненное игрой ума, прозорливостью, догадками, гневом, обличением, сатирой и цинизмом, состраданием и прощением. Пушкин — «наше всё», но что это на самом деле означает?

Стремление к новизне

Римас Туминас говорит: «Я стремился разрушить стереотипы, добиваясь полифоничности, музыкальности и эмоций, избегая при этом выспренности и ложной лиричности. Для меня было важно раскрыть новый смысл в характерах и сюжете».

Вопросы любви и верности

«Кого ж любить? Кому же верить?» Роман в стихах — это редкость для драматического театра. Найти сопоставимый по силе и масштабу аналог поэзии весьма сложно.

Энциклопедия русской жизни

«Евгений Онегин» — это «энциклопедия русской жизни», написанная в эпоху романтизма, где «современный мир предстает во всей своей холодности, прозе и пошлости». В то же время, как отмечал Белинский, «Онегин — самое душевное произведение Пушкина, его самое любимое творение, в котором полно и ясно отразилась личность поэта. Здесь запечатлена вся его жизнь, вся душа, вся любовь, его чувства, понятия и идеалы».

Суть русской души

«Евгений Онегин» — это пространство России, судьбы героев, обычаи, устои, культура и природа. Это попытка понять суть русской души и непостижимый русский характер. Это общество России во всех его проявлениях — от наивной прелести языческой деревни до холодной чопорности высшего света.

Герои романа

Здесь смелая трепетность Татьяны и игривая наивность Ольги. Это «плоды моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, холодных наблюдений ума и горестных заметок сердца». Кто же является героем этого романа — Онегин или Татьяна?

Татьяна — символ русскости

«Татьяна — русская душою…». Ее русскость проявляется в органичном единстве с природой, обычаями, искренностью и простодушным бесстрашием. Она пленительна в своей естественной грации, отважной прямолинейности и горькой искренности: «но я другому отдана и буду век ему верна».

 

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Сергей Маковецкий
Алексей Гуськов
Виктор Добронравов
Леонид Бичевин
Артур Иванов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 3700 ₽

Фотографии

Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин Евгений Онегин

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