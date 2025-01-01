Меню
Salvador
Билеты от 900₽
Киноафиша Salvador

Спектакль Salvador

12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

«Salvador!» – Погружение в мир Сальвадора Дали и Галы в ритме танца

Огненное испанское фламенко – это магия танца, ритма, страстного пения и «плача гитары». В уникальном спектакле «Salvador!» зрители получат возможность увидеть все это в контексте жизни художника Сальвадора Дали и его русской музы Галы.

Загадочные отношения

Гала и Сальвадор Дали были эпатажными и непредсказуемыми личностями, вызывающими как восторг, так и споры. Их отношения полны загадок, на которые мы попытаемся найти ответы в новом спектакле Натальи Зайковой и ее команды танцоров и музыкантов.

Кто такие Дали и Гала?

Сальвадор Дали – великий испанский художник и гений сюрреализма. Гала, в свою очередь, была русской художницей и моделью, загадочной и противоречивой. Вопрос о том, кем была Гала для Дали – спасением, музой, манипулятором или вдохновением – остается открытым. И кто стал Дали благодаря Гале?

Мир танца и искусства

Спектакль «Salvador!» предлагает зрителям погрузиться в мир сложных отношений двух уникальных личностей, где любовь переплетается с искусством, а реальность с иллюзией. Два стиля танца – страстное фламенко и современный контемпорари – соединяются в этой работе, чтобы показать новую грань гения Сальвадора Дали.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, где каждый момент пропитан страстью и вдохновением!

Купить билет на спектакль Salvador

Март
6 марта пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽
Декабрь
6 декабря суббота
19:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1600 ₽

