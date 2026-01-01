На всякого мудреца довольно простоты
Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 200 минут
Возраст 12+
О спектакле

Комедия Островского в Малом тетар России

Малый театр снова обращается к творчеству великого драматурга Александра Островского с пьесой «На всякого мудреца довольно простоты». Эта классическая работа остается актуальной и позволяет зрителям задуматься о бесконечных вопросах карьеры и человеческих репутаций.

Спектакль рассказывает историю молодого человека по фамилии Глумов, который готов на всё, чтобы добиться высокого положения в обществе. Как же осуществляется карьерный рост? Какие факторы формируют и разрушают репутацию? Островский и театральная труппа на эти вопросы отвечают с присущей им глубиной и ироничностью.

В 2006 году спектакль был удостоен Премии Правительства России в области культуры, что подчеркивает его важность и успех.

Команда постановки

  • Режиссёр-постановщик — народный артист России В.М. Бейлис
  • Художник-постановщик — народный художник России Э.Г. Стенберг
  • Композитор — Ш. Каллош
  • Художник по костюмам — Н.Ю. Поваго
  • Художник по свету — заслуженный деятель искусств России, профессор Е.Л. Удлер
  • Ассистент художника-постановщика — заслуженный работник культуры России А.К. Глазунов
  • Сценическое движение — С.Г. Андрачников
  • Второй режиссёр — М.Г. Фоменко
  • Помощники режиссёра — заслуженный работник культуры России В.М. Егоров, Т.А. Егорова, Н.И. Демидова
  • Суфлёр — И.И. Варламова, заслуженная артистка России Л.В. Андреева, Л.И. Меркулова

История успеха

Премьера спектакля состоялась 14 июня 2002 года, а уже 20 ноября 2005 года была сыграна 100-я постановка. За следующие годы спектакль продолжал радовать зрителей, достигая множества знаковых юбилеев — 200-я игра состоялась 9 октября 2009 года, а 300-я — 1 февраля 2014 года.

Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» приглашает зрителей задуматься о важнейших вопросах человеческой сущности, используя мастерство Островского и великолепие Малого театра.

Источник: maly.ru

Июнь
10 июня среда
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1400 ₽
24 июня среда
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1400 ₽

