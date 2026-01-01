Малый театр снова обращается к творчеству великого драматурга Александра Островского с пьесой «На всякого мудреца довольно простоты». Эта классическая работа остается актуальной и позволяет зрителям задуматься о бесконечных вопросах карьеры и человеческих репутаций.

Спектакль рассказывает историю молодого человека по фамилии Глумов, который готов на всё, чтобы добиться высокого положения в обществе. Как же осуществляется карьерный рост? Какие факторы формируют и разрушают репутацию? Островский и театральная труппа на эти вопросы отвечают с присущей им глубиной и ироничностью.

В 2006 году спектакль был удостоен Премии Правительства России в области культуры, что подчеркивает его важность и успех.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик — народный артист России В.М. Бейлис

Художник-постановщик — народный художник России Э.Г. Стенберг

Композитор — Ш. Каллош

Художник по костюмам — Н.Ю. Поваго

Художник по свету — заслуженный деятель искусств России, профессор Е.Л. Удлер

Ассистент художника-постановщика — заслуженный работник культуры России А.К. Глазунов

Сценическое движение — С.Г. Андрачников

Второй режиссёр — М.Г. Фоменко

Помощники режиссёра — заслуженный работник культуры России В.М. Егоров, Т.А. Егорова, Н.И. Демидова

Суфлёр — И.И. Варламова, заслуженная артистка России Л.В. Андреева, Л.И. Меркулова

История успеха

Премьера спектакля состоялась 14 июня 2002 года, а уже 20 ноября 2005 года была сыграна 100-я постановка. За следующие годы спектакль продолжал радовать зрителей, достигая множества знаковых юбилеев — 200-я игра состоялась 9 октября 2009 года, а 300-я — 1 февраля 2014 года.

Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» приглашает зрителей задуматься о важнейших вопросах человеческой сущности, используя мастерство Островского и великолепие Малого театра.

Источник: maly.ru