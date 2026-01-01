Малый театр снова обращается к творчеству великого драматурга Александра Островского с пьесой «На всякого мудреца довольно простоты». Эта классическая работа остается актуальной и позволяет зрителям задуматься о бесконечных вопросах карьеры и человеческих репутаций.
Спектакль рассказывает историю молодого человека по фамилии Глумов, который готов на всё, чтобы добиться высокого положения в обществе. Как же осуществляется карьерный рост? Какие факторы формируют и разрушают репутацию? Островский и театральная труппа на эти вопросы отвечают с присущей им глубиной и ироничностью.
В 2006 году спектакль был удостоен Премии Правительства России в области культуры, что подчеркивает его важность и успех.
Премьера спектакля состоялась 14 июня 2002 года, а уже 20 ноября 2005 года была сыграна 100-я постановка. За следующие годы спектакль продолжал радовать зрителей, достигая множества знаковых юбилеев — 200-я игра состоялась 9 октября 2009 года, а 300-я — 1 февраля 2014 года.
Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» приглашает зрителей задуматься о важнейших вопросах человеческой сущности, используя мастерство Островского и великолепие Малого театра.
