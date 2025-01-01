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Пеппи Длинныйчулок
Билеты от 800₽
Киноафиша Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

6+
Продолжительность 2 часа (1 антракт)
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Пеппи Длинный чулок»

«Маленькая, но могущественная Пеппи» — героиня, которая не подчиняется общественным традициям и преображает мир вокруг себя. Она окрашивает его в яркие краски и верит в чудеса!

Детский музыкальный спектакль, основанный на повести Астрид Линдгрен, будет представлен в лучших традициях вахтанговской школы. Этот уникальный подход к театральному искусству создает атмосферу настоящего праздника для юных зрителей.

Участие в театральном действе

«Театр - праздник» предлагает маленьким зрителям стать участниками театрального действа. Каждый ребенок сможет погрузиться в захватывающий мир Пеппи, а родители — вернуться в волшебный мир детства. С Пеппи никогда не бывает скучно!

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль включает музыкальные номера, созданные специально для этой постановки.
  • Астрид Линдгрен — шведская писательница, чьи произведения переведены на множество языков и любимы детьми по всему миру.
  • Пеппи Длинный чулок — символ свободы и независимости, вдохновляющий поколения юных читателей.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль и подарить своему ребенку незабываемые эмоции!

Режиссер
Вера Анненкова
В ролях
Павел Архипов
Игорь Бровин
Виктор Бочков
Дарья Варфоломеева
Александр Волочиенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
6 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
20 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
5 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
18 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
31 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽

Фотографии

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