Спектакль Пеппи Длинныйчулок

«Маленькая, но могущественная Пеппи» — героиня, которая не подчиняется общественным традициям и преображает мир вокруг себя. Она окрашивает его в яркие краски и верит в чудеса!
Детский музыкальный спектакль, основанный на повести Астрид Линдгрен, будет представлен в лучших традициях вахтанговской школы. Этот уникальный подход к театральному искусству создает атмосферу настоящего праздника для юных зрителей.
«Театр - праздник» предлагает маленьким зрителям стать участниками театрального действа. Каждый ребенок сможет погрузиться в захватывающий мир Пеппи, а родители — вернуться в волшебный мир детства. С Пеппи никогда не бывает скучно!
Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль и подарить своему ребенку незабываемые эмоции!