«С кем поведешься …» — это серия комичных зарисовок, погружающих зрителей в атмосферу Петербурга XIX века. На сцене оживают колоритные персонажи, а их истории полны искрометного юмора. Этот спектакль показывает, что, несмотря на прошедшие века и изменения в обществе, суть русского человека осталась неизменной. Вопросы, волнующие героев 19 века, актуальны и по сей день.
Что вас ждет?
Зрители смогут насладиться тонким юмором, динамичным сюжетом и яркой атмосферой дореволюционного Петербурга. В спектакле будут звучать песни, танцы и блестящие номера, которые подарят радость и улыбки.
Постановка и исполнители
Режиссером спектакля выступает Роман Самгин, ученик известного Марка Захарова и постановщик многих успешных комедий. Его работы славятся умением создавать увлекательные и запоминающиеся постановки.
Почему стоит посмотреть?
«С кем поведешься …» — это незабываемый вечер в прекрасной компании. Откройте для себя мир, где классический русский юмор встречается с живописной историей и блестящей игрой любимых актеров! Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия!