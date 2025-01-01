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С кем поведешься...
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Спектакль С кем поведешься...

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«С кем поведешься …» — комедия из Петербурга XIX века

«С кем поведешься …» — это серия комичных зарисовок, погружающих зрителей в атмосферу Петербурга XIX века. На сцене оживают колоритные персонажи, а их истории полны искрометного юмора. Этот спектакль показывает, что, несмотря на прошедшие века и изменения в обществе, суть русского человека осталась неизменной. Вопросы, волнующие героев 19 века, актуальны и по сей день.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться тонким юмором, динамичным сюжетом и яркой атмосферой дореволюционного Петербурга. В спектакле будут звучать песни, танцы и блестящие номера, которые подарят радость и улыбки.

Постановка и исполнители

Режиссером спектакля выступает Роман Самгин, ученик известного Марка Захарова и постановщик многих успешных комедий. Его работы славятся умением создавать увлекательные и запоминающиеся постановки.

Почему стоит посмотреть?

«С кем поведешься …» — это незабываемый вечер в прекрасной компании. Откройте для себя мир, где классический русский юмор встречается с живописной историей и блестящей игрой любимых актеров! Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия!

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Владимир Фекленко
Наталья Скоморохова
Наталья Скоморохова
Олег Комаров
Олег Комаров

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Фотографии

С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься... С кем поведешься...
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