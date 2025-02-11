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Инзэнайт
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Спектакль Инзэнайт

Постановка
Театр Аллы Духовой «Тодес» 6+
Режиссер Алла Духова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Балет TODES и Алла Духова представляют

Знаменитый хореограф и бессменный художественный руководитель балета TODES Алла Духова представила новый зрелищный спектакль «Инзэнайт». Эта постановка обещает стать настоящим открытием для всех ценителей танца. Яркая и нежная, страстная и энергичная, иногда забавная и ироничная, «Инзэнайт» предлагает зрителям уникальное погружение в мир танцевального искусства.

Что ожидать от спектакля
Сюжет спектакля пока держится в секрете, однако можно не сомневаться, что постановка удивит даже самых закоренелых скептиков. В ней органично сочетаются фантастические костюмы, зрелищные номера и ультрасовременная хореография. Дополняет картину авторская музыка и инновационные решения в области света и графики, что делает шоу еще более захватывающим. Танцы, близкие к невозможному, создадут неповторимую атмосферу, которая останется в памяти зрителей надолго.

«Инзэнайт» – это спектакль, который обещает быть не только зрелищным, но и погружающим в мир танца и искусства на глубоком уровне. Не упустите шанс стать частью этой ночи, которую вы точно не забудете!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
20:00 от 2800 ₽
15 августа
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
20:00 от 2800 ₽
16 августа
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
19:00 от 2800 ₽

Фотографии

Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт Инзэнайт

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11 февраля 2025 07:00
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