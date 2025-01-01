Спектакль «Больше чем меньше» Театра Поколений: путешествие в мир бессознательного

Спектакль «больше чем меньше», созданный при поддержке Театра Поколений, — это обжигающий ироничный спектакль-ощущение, вписанный в уникальное лофт-пространство театра. В нём герои оказываются на швейной фабрике, собрании секты, лесопилке и танцплощадке, но всего за мгновение переносятся на территорию бессознательного, нереального и запретного, управляющего сознанием.

По мотивам Эльфриды Елинек

Спектакль основан на романе австрийской писательницы Эльфриды Елинек «Любовницы». В своей работе автор исследует человеческую природу и понимание себя, вскрывая абсурдность и противоречивость бытия. В поэтическом переводе Анны Глазовой пьеса звучит как Священное Писание наоборот. Название спектакля мы пишем со строчной буквы, следуя экспериментальной графической форме текста Елинек, где нет различия между началом и концом, между человеком и явлением.

История Бригитты

В центре сюжета — швея Бригитта, которая, отдраивая унитаз в доме родителей Хайнца, мечтает выйти за него замуж и сбежать с фабрики. Герои спектакля находятся на пересечении повседневности и вечности, что позволяет зрителям взглянуть на различные аспекты бытия: любовь, семью, работу, социализацию и неравенство.

Ирония и трагизм

Что же происходит с нами, когда ирония и трагизм жизни вскрываются одновременно? «больше чем меньше» предлагает задуматься над этой важной темой и погрузиться в мир, где смешиваются чувства и переживания, и где каждый зритель может найти что-то своё.