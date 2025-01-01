Спектакль Левша

Премьера спектакля «Левша» в ТЮЗе имени Брянцева

Повесть «Левша» — одно из самых ярких произведений русского классика Николая Лескова. Написанная в 1881 году, она вошла в сборник «Праведники» и обоснованно считается шедевром русской литературы. Лесков создал этот уникальный текст, опираясь на местные легенды, что подтверждает его предисловие к первому изданию: «Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку».

История блохи и Левши

Вдохновение для создания повести Лесков черпал из реальных событий. После победы над Наполеоном, император Александр I во время поездки по Европе увидел миниатюрную стальную блоху, которая умела танцевать. Восхищённый, он привёз её в Петербург. Позже, после его смерти, эта блоха попала в руки Донского казака Платова, который, увидев вещицу, решил показать её лучшим оружейникам Тулы. Так началась история о Левше — простом мастеровом, который смог превзойти английских механиков.

Подковав все ноги блохи, Левша, тем не менее, лишил её способности танцевать. Император распорядился вернуть блоху в Англию как символ русского мастерства, а Левшу пригласили в Европу, но он решил остаться верным своей стране.

Режиссёрская интерпретация

Режиссёр Баатр Колаев, заслуженный деятель искусств Калмыкии и главный режиссер Абаканского русского театра М. Ю. Лермонтова, предлагает особое решение лесковского сказа. Его спектакль обещает стать веселой и озорной фантасмагорией, насыщенной юмором и динамикой. Колаев планирует использовать красочную стихию народного языка, чтобы максимально передать дух оригинального произведения.

В 2025 году его постановка «Расемон» была успешно представлена на XXVI Международном театральном фестивале театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, что подтверждает высокий уровень его работ.

По словам режиссёра, «История, которую мы все знаем со школы, при глубоком прочтении оказалась не такой простой. Левша — это маленький человек между огромными историческими событиями. Мы хотим, чтобы эта история заставила подрастающее поколение задуматься об ответственности каждого за свои поступки и дела».

Не упустите возможность увидеть этот интересный и глубокий спектакль, который призван возвысить смысл простых человеческих поступков и вечных ценностей.

Премьера спектакля состоится 4 октября 2025 года