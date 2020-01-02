Спектакль Мой дедушка был вишней

Анджела Нанетти. Музыкальная история о детстве и любви для всей семьи

«Мой дедушка был вишней» рассказывает о хрупкости и драгоценности человеческих отношений, о времени, полном чудес, и о взрослении маленького человека. Это история шестилетнего мальчика Тонино, который вместе с большой итальянской семьей переживает лето, полное беззаботного озорства и гармонии с окружающим миром.

Темы и содержание

Дружба и близость с дедушкой Оттавиано становятся для Тонино символом настоящего счастья, а пример дедушки, который любит бабушку Теодолинду, помогает примирить семью, переживающую кризис. Спектакль основан на знаменитой повести Анджелы Нанетти, раскрывающей отношения между людьми в их реальности и неоднозначности.

Аудитория

Несмотря на возрастную маркировку 6+, спектакль будет интересен и взрослым зрителям. Каждая семья сможет отождествить себя с героями этой трогательной истории, в которой нет фантазийной сказочности, но есть своя, реальная сказка.

Природа как контраст

В отличие от сложных человеческих отношений, мир природы в спектакле представлен как тихая и спокойная деревенька, где люди, животные и деревья живут в гармонии. Эстетика спектакля напоминает мир Тонино Гуэрры, чья поэзия пронизывает даже самые обыденные вещи, придавая им особое значение.