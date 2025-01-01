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Хотите сделать меня счастливой?
Киноафиша Хотите сделать меня счастливой?

Спектакль Хотите сделать меня счастливой?

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о взаимоотношениях взрослых и детей

Спектакль «Хотите сделать меня счастливой?» создан на основе переписки между знаменитой писательницей Астрид Линдгрен и Сарой Швардт. Перевод выполнен Екатериной Чевкиной, а режиссёром и автором инсценировки выступила Татьяна Шуклина.

Переписка с Астрид Линдгрен как основа спектакля

В основе спектакля лежит документальная история переписки Астрид Линдгрен с двенадцатилетней Сарой Юнгкранц (Швардт). Сара, столкнувшись с трудностями в жизни, мечтает стать актрисой и пишет Астрид как последнюю надежду. Их переписка становится эпистолярным диалогом длиною в жизнь.

Темы и размышления

Спектакль приглашает зрителей задуматься о взаимоотношениях взрослых и детей, о возможности быть собой, даже если это неудобно. Астрид Линдгрен становится духовным ориентиром для юной Сары, помогая ей найти верный жизненный путь.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — это возможность прикоснуться к искренним и глубоким размышлениям о жизни и взаимоотношениях. Он может стать путеводной звездой для каждого из нас, помогая найти путь к себе и своим близким. Не пропустите этот уникальный театральный опыт!

Режиссер
Татьяна Шуклина
В ролях
Елена Трифонова
Анна Саклакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
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