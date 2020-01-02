Спектакль Оскар

Один день из жизни французского миллионера

Утро французского миллионера Бертрана Барнье начинается с неожиданного визита. К нему в кабинет приходит Кристиан, один из мелких служащих его предприятия. Когда-то он устроился в фирму Барнье простым бухгалтером, а теперь, полный решимости и уверенности, пришёл с важной просьбой.

Амбиции Кристиана

Кристиан настойчиво требует должности коммерческого директора и повышения зарплаты. Причина его срочной просьбы проста – совсем скоро он планирует помолвку с богатой девушкой, которая с детства привыкла к роскошной жизни. Стремление молодого человека произвести впечатление на своего шефа так захватывает Барнье, что он решает поддержать Кристиана. В итоге, помимо повышения зарплаты, он искренне желает ему семейного счастья.

Неожиданное открытие

Однако, как бы поступил Барнье, если бы знал, что избранницей Кристиана стала его единственная дочь Колетт? Эта интрига делает спектакль еще более увлекательным. Вопрос о том, как сложатся их отношения и как отреагирует отец на выбор дочери, добавляет драматизма и напряжения в сюжет.

Интересные факты

Спектакль «Секреты семейного счастья» – это не только комедия, но и глубокая история о семейных ценностях и амбициях. Он заставляет задуматься о том, насколько далеко мы готовы зайти ради достижения своих целей и как это влияет на наши отношения с близкими.

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