Спектакль Дон Жуан. Новый миф

«Дон Жуан» Губернского театра в ДК Выборгский

В мировой литературе, народных легендах и музыке сложно найти образ, который бы так же завораживал, как Дон Жуан. Изначально жестокий и безнравственный искатель приключений, этот персонаж со временем стал символом обольщения и философии. Его история продолжает вдохновлять художников на создание новых интерпретаций, что делает его одним из самых популярных героев театра.

Классика на сцене

На сцене Губернского театра впервые будет представлена комедия Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан». Режиссер Максим Меламедов обещает показать сложный образ Дон Жуана, который балансирует между добром и злом в смертельно опасной игре обольщений. Спектакль исследует вечный конфликт между двумя героями — Дон Жуаном и его слугой Сганарелем.

Мнение режиссера

Максим Меламедов о своей интерпретации пьесы: «Мольер создал образ сложного, неоднозначного Дон Жуана. Он — не просто обольститель, но и человек, сломленный недоверием к любви и Богу. В нашем спектакле мы затрагиваем тему прелести зла и слабости добродетели, что является актуальным и сегодня».

Значение выбора пьесы

Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков поделился своим мнением о выборе этой пьесы для репертуара: «Губернский театр всегда стремился к классике, и Мольер — это важная часть нашего наследия. Пьеса «Дон Жуан» станет первой постановкой этого автора в нашем театре, и я рад, что наши актеры смогут работать с такой великолепной драматургией.»

Загадка Дон Жуана

Антон Хабаров, исполняющий роль Дон Жуана, отметил: «Получить такую роль — это подарок для артиста. Мы работали над спектаклем более года, и это позволило нам глубже понять персонажа. Мой Дон Жуан — это человек, страдающий от безверия, который ошибочно считает себя безнаказанным».

Спектакль «Дон Жуан» — это не просто история обольщения, а глубокая притча о внутреннем конфликте каждого из нас, где в каждом присутствует как Дон Жуан, так и Сганарель.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию классики на сцене Губернского театра!