Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дон Жуан. Новый миф
Киноафиша Дон Жуан. Новый миф

Спектакль Дон Жуан. Новый миф

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дон Жуан» Губернского театра в ДК Выборгский

В мировой литературе, народных легендах и музыке сложно найти образ, который бы так же завораживал, как Дон Жуан. Изначально жестокий и безнравственный искатель приключений, этот персонаж со временем стал символом обольщения и философии. Его история продолжает вдохновлять художников на создание новых интерпретаций, что делает его одним из самых популярных героев театра.

Классика на сцене

На сцене Губернского театра впервые будет представлена комедия Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан». Режиссер Максим Меламедов обещает показать сложный образ Дон Жуана, который балансирует между добром и злом в смертельно опасной игре обольщений. Спектакль исследует вечный конфликт между двумя героями — Дон Жуаном и его слугой Сганарелем.

Мнение режиссера

Максим Меламедов о своей интерпретации пьесы: «Мольер создал образ сложного, неоднозначного Дон Жуана. Он — не просто обольститель, но и человек, сломленный недоверием к любви и Богу. В нашем спектакле мы затрагиваем тему прелести зла и слабости добродетели, что является актуальным и сегодня».

Значение выбора пьесы

Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков поделился своим мнением о выборе этой пьесы для репертуара: «Губернский театр всегда стремился к классике, и Мольер — это важная часть нашего наследия. Пьеса «Дон Жуан» станет первой постановкой этого автора в нашем театре, и я рад, что наши актеры смогут работать с такой великолепной драматургией.»

Загадка Дон Жуана

Антон Хабаров, исполняющий роль Дон Жуана, отметил: «Получить такую роль — это подарок для артиста. Мы работали над спектаклем более года, и это позволило нам глубже понять персонажа. Мой Дон Жуан — это человек, страдающий от безверия, который ошибочно считает себя безнаказанным».

Спектакль «Дон Жуан» — это не просто история обольщения, а глубокая притча о внутреннем конфликте каждого из нас, где в каждом присутствует как Дон Жуан, так и Сганарель.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию классики на сцене Губернского театра!

Режиссер
Максим Меламедов
В ролях
Антон Хабаров
Антон Хабаров
Михаил Шилов
Елена Хабарова
Юрий Колганов
Николай Басканчин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф Дон Жуан. Новый миф

В ближайшие дни

Богема
12+
Опера Премьера
Богема
14 октября в 19:00 Михайловский театр
от 1000 ₽
Чайка
18+
Драма
Чайка
3 октября в 19:00 Новая сцена Александринского театра
от 2300 ₽
Свет Ивана Ильича
18+
Комедия
Свет Ивана Ильича
29 июля в 20:00 3/4
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше