Спектакль Репанутые. Иммерсивное театрально-музыкальное шоу

Уникальное шоу в Magnus Locus

Уникальное музыкальное комедийное шоу сочетает в себе элементы театра, концерта и перформанса. Действие разворачивается в джаз-клубе, где оркестр готовится к важному выступлению: к ним должен приехать известный музыкальный критик, чье мнение способно изменить судьбу коллектива.

В самый ответственный момент происходит неожиданный поворот: продюсер увольняет барабанщика, что вызывает бунт среди музыкантов. Они требуют творческой свободы и бросают вызов жестким правилам продюсера. Начинается настоящая революция. Кто победит в этом столкновении — соблюдение правил или стремление к свободе творчества?

В постановке прозвучит живая музыка самых разных жанров. Зрителей ожидает как классика с произведениями Джузеппе Верди, так и джазовые стандарты, включая «Take Five» Пола Дезмонда. Кроме того, будут представлены рок-хиты Короля и Шута, поп-композиции Billie Eilish, культовые саундтреки из «Бриллиантовой руки», а также зажигательные народные мелодии, такие как «Hava Nagila».

