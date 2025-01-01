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Скотный двор
Билеты от 4000₽
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Спектакль Скотный двор

Постановка
Модерн 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

«Скотный двор» в театре «Модерн»: переосмысление легендарной притчи Джорджа Оруэлла

Спектакль «Скотный двор», созданный по одноименной притче Джорджа Оруэлла, — это яркая сценическая адаптация классического произведения о борьбе за власть, предательстве и человеческой природе. В новой постановке театра «Модерн» драматург Марина Сулчани и режиссёр Юрий Грымов предлагают современный взгляд на знаменитый текст, заставляя задуматься о границах человеческой и животной природы.

О постановке

«Скотный двор» рассказывает о том, как в английской деревне животные, устав от жестокого хозяина, поднимают революцию и устанавливают свои законы. В этой аллегории Оруэлл показывает, как легко идеалы свободы и равенства превращаются в тиранию, а жажда власти превращает борцов за справедливость в угнетателей.

Режиссёр Юрий Грымов видит ключевой задачей постановки исследование природы человека:

«Наша задача как людей — разумно распоряжаться тем, что дала нам природа. Я лично противник революций, верю в эволюцию. Природа не раз доказывала, что только путь постепенного развития может быть устойчивым».

В этом спектакле актерам предстоит показать не только животных с их характером и инстинктами, но и затронуть глубокие темы, раскрывающие темную сторону человеческой натуры.

Каждый персонаж — это уникальная личность со своими убеждениями, страстями и амбициями. Животные на сцене становятся метафорой того, как тонка грань между животным и человеческим в каждом из нас. Спектакль приглашает зрителей задуматься: что определяет нас как людей, и как мы распоряжаемся нашей силой и властью?

Режиссер
Юрий Грымов
В ролях
Александр Колесников
Александр Сериков
Александр Борисов
Александр Мирлюнди (Жуков)
Евгений Невар

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 7000 ₽
21 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 7000 ₽
12 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 4000 ₽
27 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 4000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Свиньи-олигархи захватывают Россию. Рецензия на спектакль «Скотный двор» в театре Модерн

Спектакль «Скотный двор» в Театре Модерн в Москве однозначно стоит посмотреть, потому что этот текст редко появляется на сцене. Если книги Оруэлла и появляются на сцене, то «1984», хотя «Скотный двор» — такой же бестселлер автора. Здесь разбираются качества человека, которые привели ко всем страшным событиям прошлого века — жажда власти и революции. Получив хотя бы призрачное превосходство над другим, люди уже не считают другого за человека. Только мы видим не людей, а зверей. Такая, казалось бы, странная форма показывает, как недалеко мы эволюционировали. Сегодня разберём постановку Юрия Грымова «Скотный двор» в театре Модерн.

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