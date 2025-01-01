«Скотный двор» в театре «Модерн»: переосмысление легендарной притчи Джорджа Оруэлла

Спектакль «Скотный двор», созданный по одноименной притче Джорджа Оруэлла, — это яркая сценическая адаптация классического произведения о борьбе за власть, предательстве и человеческой природе. В новой постановке театра «Модерн» драматург Марина Сулчани и режиссёр Юрий Грымов предлагают современный взгляд на знаменитый текст, заставляя задуматься о границах человеческой и животной природы.

О постановке

«Скотный двор» рассказывает о том, как в английской деревне животные, устав от жестокого хозяина, поднимают революцию и устанавливают свои законы. В этой аллегории Оруэлл показывает, как легко идеалы свободы и равенства превращаются в тиранию, а жажда власти превращает борцов за справедливость в угнетателей.

Режиссёр Юрий Грымов видит ключевой задачей постановки исследование природы человека:

«Наша задача как людей — разумно распоряжаться тем, что дала нам природа. Я лично противник революций, верю в эволюцию. Природа не раз доказывала, что только путь постепенного развития может быть устойчивым».

В этом спектакле актерам предстоит показать не только животных с их характером и инстинктами, но и затронуть глубокие темы, раскрывающие темную сторону человеческой натуры.

Каждый персонаж — это уникальная личность со своими убеждениями, страстями и амбициями. Животные на сцене становятся метафорой того, как тонка грань между животным и человеческим в каждом из нас. Спектакль приглашает зрителей задуматься: что определяет нас как людей, и как мы распоряжаемся нашей силой и властью?